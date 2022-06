An de leschte Prouwen huet de LIST zwar manner Insektiziden an de Beiepolle fonnt, dofir awer méi Fungiziden.

Zënter 10 Joer analyséiert de LIST, de Lëtzebuerger Institut fir Wëssenschaft an Technologie, Beiepollen a kuckt, a wéi wäit se belaascht sinn. Elo leien d'Resultater vun 2018, 2019 an 2020 vir an do goufen nach a 75 Prozent vun de Prouwe Réckstänn fonnt.

Déi gutt Noriicht ass awer, datt an deene leschte Resultater manner Insektizide fonnt goufen. Dat si Pestiziden, déi géint Insekten agesat ginn. Dofir goufen allerdéngs méi Fungizide fonnt, also Substanze géint schiedlech Pilzen. D'Baisse vun den Insektiziden ass eigentlech eng gutt Neiegkeet fir d'Beien, se läit allerdéngs just bei 5 Prozent.



Et bleift dofir nach ëmmer genuch ze dinn, seet den Dokter Marco Beyer, Argarwëssenschaftler beim LIST, deen och analyséiert huet, wat richteg gemaach gouf, fir d'Belaaschtung mat Insektiziden erofzedrécken. "Mir hu sécherlech eng Sensibiliséierung gesinn an de leschte Joren. Duerch d'Fuerschung, zum Deel och duerch d'Imker selwer an duerch d'Autoritéiten, déi drop higewisen hunn, datt d'Insektizide schiedlech kënne si fir d'Beien. Dat ass eng méiglech Erklärung. Et kann awer och gehollef hunn, datt verschidden Insektiziden einfach verbuede goufen."

Dozou gehéiert zum Beispill den Thiacloprid, deen nach an 23 Prozent vun de Prouwe fonnt gouf. Dat ass en Insektizid, deen 2012/2013 als problematesch erkannt an doropshi vill méi staark reguléiert gouf. An Tëschenzäit ass e verbueden.

Fir datt de LIST dës Analyse maache kann, hunn Imker op enger Rei verschiddene Plazen am Land Polle gesammelt an dem Roger Dammé, Expert fir Pestizide beim Mouvement écologique fält op, datt et regional Ënnerscheeder gëtt. "Do ginn et Stänn, wou an 90 Prozent vun de Prouwe Réckstänn dra sinn. Do wou et am mannste Réckstänn ginn, fënnt een der awer nach a méi wéi 50 Prozent vun de Prouwen. Wann een déi Resultater bësse méi am Detail kuckt, gëtt et ee Phenomen, deen eis e bësse beonrouegt. Et gëtt ee Beiestand hei an der Stad, wou een dovunner ausgeet, datt matzen an der Stad keng Pestiziden dierften do sinn, mä et ass just de Contraire. Dee Stand ass iwwerduerchschnëttlech héich oder méi dacks belaascht wéi anerer."

Wat de Mouvement écologique nach méi bedenklech fënnt, ass, datt op deem Stand an der Stad Pestizide fonnt goufen, vun deene bal all zweete verbueden ass. Iwwert d'Land gekuckt, läit dee Prozentsaz bei 23 Prozent. De Mouveco mengt, datt dat dorunner läit, datt nach ëmmer vill Privatleit Pestiziden asetzen. D'Ëmweltorganisatioun fuerdert, datt de Verkaf u si verbuede gëtt.