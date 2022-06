De Logementsminister Henri Kox huet zouginn, datt d'Krittäre vum aktuelle Gesetz net ganz kloer wieren. De soll sech mam Pacte Logement 2.0 änneren.

Chamber Logement / Reportage François Aulner

Eng Rei sozial Wunnenge wieren un d'Kanner vu Promoteure gaangen. D'Promoteure musse bei gréissere Projete jo laut Gesetz e gewëssenen Undeel un abordabele Wunnenge bauen. Den CSV-Deputéierte Gilles Roth sot an engem Debat an der Chamber dat wier him "zu Ouer" komm. Hien huet och erkläert, datt Kanner vu Promoteuren, wa se zum Beispill Student sinn, déi "Ich hab nix"-Krittären, fir esou Wunnengen ze kréien, duerchaus kéinten erfëllen. De Logementsminister Henri Kox huet zouginn, d'Krittäre wieren net kloer. Mä dat géing sech mam neie Pacte Logement 2.0 änneren, quitt datt nach Klärungsbedarf do wier an Diskussiounen nach amgaange wieren, notamment mat de Gemengen.

Well d'Wunnen net méi just fir méi aarm Stéit ëmmer manner bezuelbar gëtt, mä de Problem antëscht an der Mëtt vun der Gesellschaft ukomm ass, versicht d'Regierung en zweete Marché vu bezuelbare Wunnengen ze schafen, déi wann et geet och sollen an ëffentlecher Hand bleiwen. Dat war den Haaptmessage am Debat, an deem et eigentlech iwwert de "Fonds spécial de soutien au développement du logement" gaangen ass. A mat deem Fong wier ee gutt ënnerwee, sou den Henri Kox. Virun 2017 wier een am Duerchschneit just op 40 Milliounen Euro pro Joer ëffentlechen Invest komm. Elo wier ee bei 170 Milliounen. De Logementsminister huet sech doriwwer gefreet, well dat eng enorm Hausse wier. D’CSV, déi dëse Fong ënnerstëtzt, huet awer eng aner Lecture vun den Zuelen. Hiren Deputéierte Felix Eischen sot, den Zouwuess wier net esou grouss ewéi ugekënnegt.

Soit, geet et dem Henri Kox no, kéim ee mëttelfristeg op eng Hallef Milliard Euro ëffentlechen Investissementer an de Logement pro Joer. Un de private Secteur, dee kritiséiert, net genuch mat agebonnen ze ginn, huet de Logementsminister geäntwert, de Staat hätt keng Baggeren: "Gläich eng Hallef Milliard, déi gi voll an déi privat Wirtschaft, well: wie baut? Wien ass dee Büro, deen déi Planunge mécht, wien ass deen, deen d’Entwécklung mécht? Majo, dat ass déi privat Wirtschaft".