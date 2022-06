Géint 8 Auer en Donneschdeg de Moie koum et um Waldhaff tëscht der N11 an dem CR119 zu engem Accident mat e puer Gefierer.

Éischten Informatiounen no war ee Chauffer vum CR119 a Richtung N11 ofgebéit an hat do wuel de Motocyclist iwwersinn, dee grad zu deem Ament gefuer koum. De Motard krut net méi gebremst a krut den Auto nach esou just ze paken. De Mann gouf op de Buedem geschleidert. En anere Won, deen aus entgéintgesater Richtung koum, huet missen eng Vollbremsung maachen, wouduerch den Automobilist hannendrun en Opprall net méi verhënnere konnt.

De Motocyclist gouf blesséiert a koum an d'Spidol. D'Streck war wärend de Rettungs- an Opraumaarbechte fir den Trafic gespaart. Et koum zu Stauen a béid Richtungen.