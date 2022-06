E Mëttwoch huet d'Police an der Stad an der Route de Longwy am Eecher Bierg, grad ewéi an der Route de Thionville zu Hesper Alkoholkontrolle gemaach.

Ganzer 245 Automobilisten hu missten heifir blosen. A 7 Fäll war den Test positiv an et goufe 4 Protokoller an 3 Verwarnungen. Zwee Permise goufen nach op der Plaz agezunn.