Nodeem de 16. Juni een an de 24. zwee Fäll gemellt goufen, huet de Gesondheetsministère en Donneschdeg vun zwee weidere Fäll an de soziale Medie geschwat.

Um Donneschdeg de Moie huet d'Santé an d'Direction de la santé op hire soziale Medien Facebook an Twitter vun zwee neie Fäll vum Afepoukevirus zu Lëtzebuerg geschwat. Nodeem beim Ministère keen op eis Nofroe reagéiert huet, hate mir dës Nouvelle esou matgeholl.

Am Laf vum Moie koum dunn d'Informatioun, datt et sech bei den zwee an de soziale Medien als "nei bestätegt Fäll zu Lëtzebuerg" ëm déi handelt, déi ee scho virun knapp enger Woch, also de 24 Juni, matgedeelt hat an domadder d'Zuel vun den Afepoukefäll zu Lëtzebuerg net op 5 geklommen, mä bei 3 bliwwen ass.

D'Santé confirméiert awer, datt de Virus weider an Europa zirkuléiert a jidderee sech kéint domadder infizéieren. Den Virus géif sech duerch noen an intime Kontakt iwwerdroen.

Et wär wichteg sech ze protegéieren an Risikosituatiounen ze evitéieren. D'Santé réit, sech d'Hänn reegelméisseg ze wäschen, net am selwechte Bettgezei ze schlofen ewéi eng infizéiert Persoun, a sech bei sexuellem Kontakt ze schützen.

D'Schreiwes:

