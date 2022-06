D'Caritas huet en Donneschdeg de Moien hir Revendicatioune fir d'Chamberwalen d'nächst Joer verëffentlecht.

Dës dréinen ëm Sozialfroen a cibléieren déi Vulnerabelst vun der Gesellschaft. Et wier elo, wou d'Parteien un hire Walprogrammer schaffen, wichteg, datt moossbar Ziler festgeluecht ginn, op déi kann higeschafft ginn, seet d'Carole Reckinger vun der Caritas, a gëtt Beispiller:

Extrait Carole Reckinger

"Eng Steierreform, déi duerchduecht ass, fir wierklech ze kucken, wéi een deenen Äermsten an der Gesellschaft hëllefe kann. Mir mengen, datt och als éischt emol misst eng déifgräifend Etüd gemaach ginn. Doriwwer wéi a wou mer kënnen upaken. D'Allocatioune mussen der Präisdeierecht ugepasst ginn. Et muss awer och gekuckt ginn, villäicht verschidden Deckelen an d'Luucht ze sëtzen, fir datt méi Leit Accès hunn. Mer gesinn nämlech, datt vill Leit ganz e bëssen ze vill, méiglecherweis just 10 Euro ze vill, verdéngen, fir Hëllef ze kréien.

Et géing sech bei den 9 Punkten - vun abordabele Wunnraum iwwert d'Reduktioun vu Kanneraarmut -, op deenen d'Caritas Verbesserunge fuerdert, ëm pragmatesch a cibléiert Mesuren handelen, déi kéinte séier en place gesat ginn, sou d'Carole Reckinger.