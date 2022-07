An den 1990er Joren haten Awunner an der Stad sech iwwert de Kaméidi beschwéiert. Dowéinst goufen d'Sireenen net méi getest. Dat wäert elo änneren.

Vun e Méindeg u ginn d'Sireenen elo ee Mol de Mount an der Gemeng Lëtzebuerg getest. Am Fall vun engem nuklearen oder radiologeschen Accident, gëtt d'Populatioun zu Lëtzebuerg duerch Sireene gewarnt. Dëst ass mol fir e groussen Deel vu Gemengen de Fall zu Lëtzebuerg. An der Stad war dat zanter den 1990er awer net de Fall. De Grond: D'Awunner hu sech beschwéiert, den Alarm war hinnen ze haart. Dëst soll sech lo änneren. D'Sécherheet vun de Leit géing virgoen.

D'Buergermeeschtesch vun der Stad Lëtzebuerg Lydie Polfer: "Ech mengen, wéi gesot, et ass fir d'Leit drop opmierksam ze maachen, datt Leit och mierken, mir hunn esou ee Warnsystem. Dat ass jo och wichteg, datt mer och wëssen, dass mer sou ee Warnsystem hunn. Well et sinn och Leit, déi eis lo scho gefrot hunn, ob mir iwwerhaapt Sireenen an der Stad hunn. Dach, mir hu Sireenen, mir haten der och ëmmer a se ginn och, mee elo loosse mer se da wierklech nees haart erkléngen."

Vun e Méindeg u sinn dann och elo an der Gemeng Lëtzebuerg d'Sireenen ze héieren. Wéi och soss am Land all éischte Méindeg vum Mount um 5 op 12. Et wier, wéi och op deenen anere Plazen am Land, eng Routineaufgab. D'Awunner vun der Gemeng Lëtzebuerg sollten also net erféieren. Fir de Fall, datt wierklech e nuklearen Accident géing geschéien, géing et net just bei Sireene bleiwen: "Déi hei Sireenen, dat ass wierklech fir Cattenom, wann do eppes géing geschéien. Mee do kann ee jo net méi soen, wéi eben drop hiweisen, dass wierklech eppes geschitt ass. An da sinn natierlech iwwerall déi aner Kanäl, iwwer d'Medien, iwwer d'Handyen, wou d'Leit da genau Informatioune kréien, wat geschitt ass a wéi se sech da sollte behuelen. Dat gëtt op nationalem Plang natierlech gemaach."

Fir dës Aktioun ginn déi 31 Sireene vun 31 Plazen an den Asaz, des sinn op déi verschidde Quartieren an der Stad verdeelt.

Test mensuel du réseau des sirènes sur le territoire de la Ville de Luxembourg à partir de juillet 2022 Dans le cadre de la stratégie de test nationale du gouvernement, la Ville de Luxembourg tient à informer le public que le test des sirènes sera étendu à son territoire communal à partir du mois de juillet 2022. Ainsi, à partir du 4 juillet 2022, le réseau de sirènes sera testé mensuellement chaque premier lundi du mois vers midi pendant environ 3 minutes. À noter que les sirènes constituent un signal d'alerte à la population en cas de danger nucléaire.

Plus d'informations: https://mint.gouvernement.lu/fr/dossiers/2022/lu-alert.html

