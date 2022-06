En Donneschdeg hunn d'Energiewochen zu Lëtzebuerg ugefaangen.

De Mouvement Ecologique proposéiert bis den 9. Juli Visitte vun Haiser, déi besonnesch effizient an ökologesch gebaut oder renovéiert goufen. Proprietären, déi hiert Haus méi energieeffizient wëlle maachen, gräifen dacks op en Energie-Beroder zeréck. Zenter der Pandemie hätten d'Beroder nawell vill ze dinn. Déi lescht Wochen ass d'Demande nach eemol an d'Luucht gaangen.

De Claude Turmes sot ugangs der Woch bei eis op der Antenn, jidderee kéint bis zu 10 Prozent Energie spueren. De Serge Faber, President vun der Federatioun vun den Energieberoder, mengt, datt esouguer bis zu 20 Prozent dra wieren. Dacks géinge kleng Upassungen duergoen, déi emol net mat héijen Investissementer verbonne wieren. Zum Beispill d'Heizung an den Thermostat richteg astellen an un d'Zäiten upassen, wou een och doheem ass.

Do dernieft mécht et Sënn, all puer Joer d'Fënstere regléieren ze loossen an d'Dichtungen ze ersetzen, fir datt keng kal Loft an d'Haus kënnt.

Vill Leit denken den Ament och driwwer no, fir hiren alen Heizungssystem duerch eng Wärmepompel ze ersetzen oder mat enger Wärmepompel ze kombinéieren. Allgemeng, esou den Expert, ass eng Wärmepompel ganz effizient a sécher sënnvoll, ma leider awer net an all Haus méiglech.