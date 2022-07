De Vertrag vun 2018 tëscht der Bedreiwerfirma an dem Staat war illegal, esou en Avis juridique, deen d'Piraten an Optrag ginn haten.

Mëtt Juni gouf dat neit Finanzéierungsgesetz fir d'Superdreckskëscht an der Chamber gestëmmt, eng nei legal Basis, déi et bis dato jo net gouf. Mä de ganzen Dossier ass awer nach net giess.

D'Oppositioun hat jo annoncéiert, dass et einfach ze vill Onreegelméissegkeete ginn hätt, déi missten opgekläert ginn. A genee dat wëllen d’Piraten och elo maachen, an hunn dofir eng Plainte beim Parquet deposéiert. Op Twitter huet den Deputéierte Marc Goergen dat confirméiert.

De Pirat-Deputéierte Marc Goergen hat am RTL-Interview viru kuerzem annoncéiert, dass een dee Schrëtt wéilt goen, wann de Parquet selwer net géif aktiv ginn.

En Avis juridique, deen d'Piraten an Optrag ginn haten, war nämlech zum Schluss komm, dass de Vertrag tëscht dem Staat an der Bedreiwerfirma vun 2018 carrement illegal war. De Verdacht vu strofrechtlech-relevanten Interessekonflikter stéing am Raum.

Eng nei Ausschreiwung, déi an der Chamber vun de Pirate via Motioun gefuerdert gi war, war vun den dräi Majoritéitsparteie refuséiert ginn.