8 nei Petitioune sinn um Site vun der Chamber online, déi bis den 11. August op d'mannst 4.500 Ënnerschrëfte brauchen, fir dass et zu engem Debat kënnt.

Ee Petitionär hätt beispillsweis gäre eng méi grouss Biergerbedeelegung bei Gesetzer, d'Leit sollte kënnen duerch e Referendum selwer iwwert Gesetzer mat ofstëmmen.

De Pappecongé soll dann op 1 Mount an d'Luucht gesat ginn. Déieren, déi baussen op Wisen a Felder stinn, sollten op d'mannst een Ënnerstand hunn géint d'Sonn oder Reen.

E weidere Petitionär hätt da gären, datt de Majorz-System bei de Gemengewale an alle Gemenge bis 15.000 Awunner soll gëllen. An d'Parkautomate sollen alleguer mat "Digicash" equipéiert ginn, fir d’Bezuelen ze vereinfachen.

Iwwersiicht vun den neie Petitiounen

2379: Chaque parcomètre en ville devrait proposer la solution scan digicash pour payer le parking en alternative au mode de paiement classique en espèces en vigueur. Ce ne sont pas tous les parcomètres qui ont le système de paiement avec le terminal bancaire.

2378: Réglementation relative aux chiens promenés

2376: Dans le but de pacifier les relations entre ex-conjoints et d'augmenter la vitesse des demandes de remboursements liées aux dépenses pour les enfants. Le temps de remboursements de sommes demandées de manière précise, justifiée et répétée doit être égal au temps entre l'émission de la facture et la réclamation à l'autre partie.

2375: Een Abri géint d'Sonn an de Reen fir Déieren ob de Wisen, wéinstens een décken Bam fir sech drënner ze leeën.

2372: Allongement du congé de paternité à 1 mois

2370: Congé extraordinaire fir d'Kanner wann d'Elteren oder een Elterendeel bestued gëtt.

2363: Biergerbedeelegung bei Gesetzer

2362: Fir de Majorzsystem bei de Gemengewalen bei Gemengen bis zu 15.000 Awunner. Pour le système à la majorité relative aux élections communales dans les communes jusqu'à 15 000 habitants.

Ënnerschreiwe kann een op petitiounen.lu.