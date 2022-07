Le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, malgré une situation épidémiologique justifiant un assouplissement des mesures sanitaires et des gestes barrières, appelle à la prudence et plaide pour la continuation du respect des gestes barrières (port du masque, hygiène des mains, distanciation, éternuer dans le pli du coude, aération, …) au contact avec les personnes âgées et vulnérables. La réalisation d’un test antigénique rapide ne constitue désormais plus une obligation, mais est pourtant fortement recommandée. Pour cela, le gouvernement continuera à en mettre à disposition des gestionnaires des structures d’hébergement, des réseaux d’aide et de soins et des centres psycho-gériatriques. Les derniers chiffres des taux d’infection publiés confirment que dans les structures d’hébergement pour personnes âgées, le taux d’infection subsiste, certes, mais décroit lentement. La grande majorité des personnes testées positives ne présente aucun ou que très peu de symptômes. Cette évolution s’explique, d’une part, par la faible pathogénicité du variant BA.5, d’autre part, par le taux élevé de vaccination qui se révèle généralement une protection efficace contre la pandémie COVID-19. Vu l’adaptation de la loi du 17 juillet 2020, la commission permanente pour le secteur des personnes âgées[1], créée en vertu d’une motion adoptée par la Chambre des députés le 13 juillet 2021, a, d’une manière appropriée et consciencieuse, adapté les recommandations destinées aux gestionnaires des structures d’hébergements pour personnes âgées des réseaux d’aide et de soins à domicile et des centres psycho–gériatriques. Les recommandations peuvent être consultées sur le site Internet du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région: Lien [1] La commission permanente pour le secteur des personnes âgées est composée de représentants du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, de la Direction de la santé, du ministère de la Sécurité sociale, de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance-dépendance, de la Copas, de l’AMMD, du Conseil supérieur pour personnes âgées, du Conseil supérieur de certaines professions de santé. Corinne Cahen ruft dazu auf, beim Kontakt mit älteren und gefährdeten Menschen vorsichtig zu bleiben (01.07.2022) Mitgeteilt von : Ministerium für Familie, Integration und die Großregion Das Ministerium für Familie, Integration und die Großregion ruft trotz einer epidemiologischen Situation, die eine Lockerung der Gesundheitsmaßnahmen und der Barrieregesten rechtfertigt, zur Vorsicht auf und plädiert für die weitere Einhaltung der Barrieregesten (Tragen einer Maske, Handhygiene, Distanzierung, Niesen in die Ellenbeuge, Lüften, ...) beim Kontakt mit älteren und gefährdeten Personen. Die Durchführung eines Antigen-Schnelltests ist ab jetzt nicht mehr obligatorisch, wird aber dennoch dringend empfohlen. Zu diesem Zweck wird die Regierung den Betreibern von Alters- und Pflegeheimen, mobilen Hilfs- und Pflegediensten sowie Tagesbetreuungsstätten für ältere Menschen diese weiterhin zur Verfügung stellen. Die jüngst veröffentlichten Zahlen zu den Infektionsraten bestätigen, dass es in den Wohnstrukturen für ältere Menschen wohl noch zu Infektionen kommt, die Zahl der Ansteckungen aber langsam sinkt. Die große Mehrheit der positiv getesteten Personen zeigt keine oder nur sehr geringe Symptome. Diese Entwicklung lässt sich einerseits durch die geringe Pathogenität der Variante BA.5 und andererseits durch die hohe Impfrate erklären, die sich im Allgemeinen als wirksamer Schutz gegen eine Covid-19-Pandemie erweist. Angesichts der Anpassung des Gesetzes vom 17. Juli 2020 hat die Ständige Kommission für den Bereich der älteren Menschen[1], die aufgrund eines von der Abgeordnetenkammer am 13. Juli 2021 angenommenen Antrags eingerichtet wurde, in angemessener und gewissenhafter Weise die Empfehlungen für die Betreiber von Unterbringungsstrukturen für ältere Menschen in den Bereichen der Hilfe und Pflege zu Hause und in den psycho-geriatrischen Zentren angepasst. Die Empfehlungen können auf der Website des Ministeriums für Familie, Integration und die Großregion eingesehen werden: Link [1] Die Ständige Kommission für den Bereich der älteren Menschen setzt sich aus Vertretern des Ministeriums für Familie, Integration und die Großregion, der Gesundheitsdirektion, des Ministeriums für soziale Sicherheit, der Administration d'Evaluation et de Contrôle de l'Assurance Dépendance, der Copas, der AMMD, des Obersten Rates für Senioren und des Conseil supérieur bestimmter Gesundheitsberufe zusammen. Corinne Cahen calls for caution to continue to protect the elderly and vulnerable (01.07.2022) Released by : Ministry of Family Affairs, Integration and the Greater Region The Ministry of Family Affairs, Integration and the Greater Region, despite an epidemiological situation that justifies a relaxation of sanitary measures and barrier measures, calls for caution and advocates continued compliance with barrier measures (wearing a mask, hand hygiene, distancing oneself, sneezing in the bend of the elbow, ventilation, etc.) when in contact with elderly and vulnerable people. The performance of a rapid antigen test is no longer an obligation but is nevertheless strongly recommended. The government will continue to make them available to managers of accommodation facilities, care and support networks and psycho-geriatric centres. The latest published figures on infection rates confirm that the infection rate in residential care facilities for the elderly is still high, but slowly decreasing. The vast majority of people who test positive have no or very few symptoms. This development is, on the one hand, due to the low pathogenicity of the BA.5 variant and, on the other hand, to the high rate of vaccination, which generally proves to be an effective protection against the Covid-19 pandemic. In view of the adaptation of the law of 17 July 2020, the permanent commission for the elderly sector[1], created by virtue of a motion adopted by the Chamber of Deputies on 13 July 2021, has appropriately and conscientiously adapted the recommendations intended for managers of accommodation facilities for the elderly in home help and care networks and in psycho-geriatric centres. The recommendations can be consulted on the website of the Ministry of Family Affairs, Integration and the Greater Region: Link [1] The permanent commission for the elderly sector is composed of representatives of the Ministry of Family Affairs, Integration and the Greater Region, the Health Directorate, the Ministry of Social Security, the Administration d'Evaluation et de Contrôle de l'Assurance Dépendance, the Copas, the AMMD, the Superior Council for the Elderly and the Conseil supérieur of certain health professions.