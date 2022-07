D'Politik muss endlech reagéieren a sech den Zukunftsfroe stellen, ier sech Katastrophe weider verschäerfen.

Dat sot d'Presidentin vum Mouvement Ecologique Blanche Weber e Freideg de Moien op enger Pressekonferenz, op där am Kontext vun de Walen nächst Joer eng ganz Partie Appeller un d'Lëtzebuerger Politiker geriicht goufen. Et wier an den Ae vum MouvEco evident, datt et net sou weider kéint goe wéi bis ewell. D'Systemfro an d'Wuesstemsfro wieren onëmgänglech an déi aktuell Regierung misst hir Responsabilitéit iwwerhuelen an aktiv ginn, huet d'Blanche Weber betount. Et wier eng Tatsaach, datt eis Gesellschaft a wichtege Froe versot huet, soss géife mer net do stoen, wou mer lo stinn. Den Ukrain-Krich géif dat op dramatesch Manéier illustréieren seet d'Blanche Weber.

Extrait Blanche Weber

D'Stauen op eise Stroossen, d'Logementsproblematik oder d'Spidolsversuergung géife kloer weisen, datt eise System am Gaang ass ze explodéieren, an nawell géif d'Politik weider versichen, op de Wuesstem ze setzen. De Modell géif nach ëmmer um Wuesstem baséieren, et géif zwar versicht ginn, de Wuesstem ze steieren, mee et misst een dem Mouvement Ecologique no zouginn, datt en an deem Ausmooss net ze steiere wier.