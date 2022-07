Domat gëtt no bal 20 Joer Existenz op der Lëtzebuerger Bankeplaz aus der Privatbank Quilvest Fideuram.

Nom Feu Vert vun der EZB, der CSSF an dem Commissariat aux Assurances hält Fideuram lo 100% vun de Parten vun CBP Quilvest, dës Prozedur huet ronn 9 Méint gedauert.

Viséiert ass den Invest vu Fortune vu räichen italieneschen an auslännesche Clienten, heescht et am Schreiwes vun der Bank, also den sougenannten "High Net Worth Individuals". D'Bank geréiert hei am Land eng 8 Milliarden Euro un Aktiva.

De Siège vun Fideuram ass zu Mailand, d'Bank ass eng Duechter vum Grupp Intesa Sanpaolo, déi eng 6.600 Salariéen zielt an iwwer 330 Milliarden u Fonge geréiert.