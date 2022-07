Am Garer Quartier goufen dann och nach zwee Drogendealer festgeholl an zu Beetebuerg respektiv zu Hollerech goufen zwee Permisen agezunn.

En Donneschdeg an der Mëttesstonn huet e Mataarbechter vun den CFL eng Persoun gemellt, déi iwwert d'Schinne vun der Stater Gare gelaf ass. De Mann konnt gestoppt a kontrolléiert ginn. Wéi sech erausgestallt huet, gouf hie via europäesche Haftbefeel gesicht. Dowéinst gouf hien och verhaft a koum virun den Untersuchungsriichter.

Nomëttes huet d'Police am Garer Quartier zwee presuméiert Drogendealer gepëtzt. Géint 15.30 Auer hunn d'Beamte beobacht, wéi eng Persoun enger anerer Drogen ofkaaft huet. De presuméierten Drogendealer konnt kuerz dorop an der Avenue de la Gare ermëttelt ginn. 41 Kugelen Drogen, eng gréisser Zomm Boergeld an en Handy goufe saiséiert. De Keefer hat eng Bull Droge bei sech, déi saiséiert gouf. Op Uerder vum Parquet gouf de presuméierten Drogendealer festgeholl. Hien hat e Freideg de Moie Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.

Zwou Stonne méi spéit ass de Polizisten e weidere presuméierten Drogendealer an der Rue du Fort Wedell an d'A gesprongen. Hie gouf an der Stroossbuerger Strooss vun der Police ugeschwat an ënnersicht. 16 Gramm Cannabis, Boergeld an en Telefon goufen op Uerder vum Parquet saiséiert. E Freideg am Laf vum Nomëtteg kënnt hie virun den Untersuchungsriichter.

Wéinst Alkohol um Steier hunn zwou Persounen hire Permis missen ofginn. Eng Kéier war dat zu Beetebuerg de Fall, déi aner Kéier krute sech op der B4 zu Hollerech en Auto an e Motorrad ze paken. Den Alkoholtest beim Autoschauffer war positiv. De Motorradsfuerer gouf bei der Kollisioun liicht blesséiert.