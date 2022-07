D'Foire Agricole zu Ettelbréck ass zeréck, esou wéi ee se virun der Pandemie kannt huet.

E Freideg am spéiden Nomëtteg war déi offizielle Ouverture, nodeems moies schonn de Grand-Duc Henri do war. D'Organisateuren rechnen domadder, datt bis e Sonndeg den Owend eng 40.000 Visiteuren an den Däichwise passéieren.

D'Foire Agricole ass de Rendez-vous vun a mat der Landwirtschaft.

D'Bauere sinn net nëmmen do, fir mateneen iwwert déi Problemer ze schwätzen, déi se aktuell an hirem Beruff hunn, mä si sinn och do fir d'Landwirtschaft der Ëffentlechkeet méi no ze bréngen, wéi de Michel Santer, ee vun den Organisateuren explizéiert.

"Hei ass am Fong de Rendez-vous vun de Professionellen aus dem ganze Secteur. Net nëmmen d'Aussteller, mä d'Baueren och. Zesumme mam Public, dem Konsument, de Familljen, fir e bëssen z'erklären, wat hei zu Lëtzebuerg geschitt. Wéi mir Fleesch produzéieren, wéi mir Mëllech produzéieren, wat dofir gebraucht gëtt a firwat et grouss Maschinne gëtt. All dat ass wéi gesot net nëmme fir de Professionelle Beräich, mä och fir dem grand Public z'erklären."

E Freideg ware schonn iwwer 2.000 Kanner zu Ettelbréck, eng 200 Schoulklasse waren dohinner kucken a fir déi Kleng ginn et och nach de ganze Weekend iwwer Workshoppen, wéi d'Joëlle Duschang vun der Lëtzebuerger Landjugend an de Jongbauere seet. Si hëlleft déi Workshoppen z'organiséieren.

"Iwwerall, net nëmmen hei bei de Jongbaueren, mä och op deenen anere Stänn ass iwwerall eppes lass. Sief et kleng Dréinspiller oder iergendeng aner Klengegkeeten, déi ugebuede ginn. Net nëmme fir d'Schoulklassen, och fir déi aner Leit, fir d'Familljen ass ëmmer eppes dobäi."

Et geet och ëm d'Ernierung vun de Kanner. Méi genee ëm biologesch a regional Produiten, déi solle kënnen an déi ëffentlech Schoulkantinne geliwwert ginn, wou all Dag eng 40.000 Platen zerwéiert ginn, sou de Luc Emering, de President vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren.

"Dat ass fir eis als Landwirtschaft natierlech eng ganz wichteg Plattform, déi mer an Zukunft vill méi staark notze wëllen. An der Vergaangenheet hate mer déi Chance leider net, mä et gouf eng Reform gemaach. D'Ziler vu Restopolis sinn déi, datt och solle mëttelstänneg a Familljebetriber kënnen eng Chance kréien, an ëffentlech Kantinnen ze liwweren. Fir eis ass dat natierlech ganz wichteg, wa mer eng Regierung hunn, déi gär eng Transitioun hätt fir méi eng nohalteg Landwirtschaft a fir eng Landwirtschaft, déi méi breet opgestallt ass. Mat Geméis a mat Uebst an net nëmme Fleesch oder Mëllech."

Ëm d'Iessen an de Schoulkantinne geet et op enger vun de Konferenzen. De geneeë Programm fënnt een op FAE.lu. Déi Leit, déi net kënnen op Ettelbréck fueren, fannen do och eng Online-Versioun.

Dir kënnt d'Foire Agricole awer och am Livestream op RTL.lu suivéieren.