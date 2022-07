Zënter entretemps dräi Joer gëtt et de Registre des bénéficiaires effectifs.

All Entitéit déi beim Registre de commerce et des sociétés ageschriwwen ass, muss do eng Rei Informatioune Präis ginn.

An deenen 3 Joer gouf dës nei Obligatioun vun den zoustännegen Autoritéiten e puer mol rappelléiert. Ënner anerem si jo och ASBLe betraff.

D'Police deelt an deem Kontext mat, datt vun elo u Kontrolle wäerte gemaach ginn, dat am Ganze Land.

D'Police schafft do mat den zoustännege Justiz-Autoritéiten zesummen.

Verstéiss géint dat entspriechend Gesetz kënne penal Poursuitte kréien