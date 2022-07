Zënter Méint gëtt iwwer d'Impfflicht diskutéiert an op e weideren Avis vum Expertegrupp gewaart.

Déi aner Woch loossen déi Experten lo d'Kaz aus dem Sak. En Dënschdeg de Moien ëm 9 Auer ginn d'Recommandatioune presentéiert.

Op der Pressekonferenz present sinn den Dr Vic Arendt, de Professer Dokter Claude Muller, den Dr Gérard Schockmel, d'Dr Thérèse Staub an den Dr Paul Wilmes.

E Freideg 8 Deeg steet den Avis complémentaire um Ordre du Jour vum Regierungsrot.

Deen Dag gëtt et eng Regierungsdeklaratioun an en Debat an der Chamber.