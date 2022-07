De Patrick Almeida Fidalgo vun Esch gëtt zanter dem 1. Juli vermësst.

Wou hien e Freideg de Moien ëm 8.50 Auer vun Doheem fortgaangen ass, hat hien ee bloe Pullover, eng blo Jeansbox a schwaarz Schong vun der Mark "Nike" un.

Wéi d'Police matdeelt ass de Vermësste Jugendlechen tëscht 1,80 an 1,90 Meter grouss. Hien ass dënn, huet kuerz, schwaarz Hoer a brong An. Hien hätt ee schwaachen "Drei-Tage-Bart", esou d'Police an hirer Beschreiwung.

Wien Informatiounen iwwert den Openthalt vum Vermëssten huet, soll sech ënnert der Telefonsnummer (+352) 244 50 1000 oder der E-Mail Police.ESCH@police.etat.lu beim Policebüro zu Esch mellen.