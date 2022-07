E Freideg huet d'Police zu Schrondweiler an der Haaptstrooss an an der Miedernacher Strooss an der Fiels op Uerder vum Parquet Alkoholkontrolle gemaach.

Zu Schrondweiler hunn tëscht 19 an 20 Auer ganzer 208 Automobiliste misste blosen. An 3 Fäll war den Alkoholtest positiv an et goufe Protokoller. 4 Chauffere krute Verwarnungen, well hir Pabeieren net an der Rei waren. 1 Permis huet missten op der Plaz agezu ginn.

172 Chauffere goufen tëscht 21 an 22 Auer an der Fiels kontrolléiert. Hei war den Alkoholtest a 4 Fäll positiv an d'Automobiliste goufe protokolléiert. An der Fiels gouf kee Fürerschäin agezunn, dofir goufen et awer ënnert anerem Protokoller a Verwarnunge wéinst dem Fueren ouni Permis an ouni Assurance.

Weider Permisen vun e Freideg op e Samschdeg agezunn

Donieft gouf jeeweils ee Permis zu Jonglënster, zu Schëndels an an der Stad wéinst ze héijem Alkoholafloss agezunn.