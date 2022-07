Den 112 mellt en Accident op der N12 tëscht Dondel a Buer, bei deem fënnef Persoune verwonnt goufen.

Géint 5 Auer e Samschdeg de Moien ass en Auto an e Bam gerannt. Déi fënnef Blesséierter goufe vum Samu an Ambulanze vu Mamer, Lëntgen, Stengefort an der Stad versuergt. Och d'Pompjeeë vu Kielen waren am Asaz.

Eng hallef Stonn méi fréi hunn och de Samu vun Esch an d'Rettungsdéngschter vu Péiteng a Suessem/Déifferdeng missen op en Asaz fueren. An der Avenue de l'Europe zu Rodange ass géint 4.30 Auer ëmgekippt. Zwou Persoune goufe blesséiert.