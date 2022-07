Wéinst der Foire Agricole zu Ettelbréck staut et den Ament bis wäit erop op d‘Enn vun der Autobunn A7. Deels souguer bis d‘Sortie Colmar-Berg.

Dofir ass et elo den Appell vun den Organisateure fir net erof an Ettelbréck ze fueren, mee fir d'Sortie Colmar-Bierg/Rouscht erauszefueren an de Park&Ride um Karelshaff ze benotzen.



D'Police huet iwwerdeems matgedeelt, dass een elo d'Sortie op der B7 fir erof an Ettelbréck ze fueren gespaart hätt. De Verkéier géing Richtung Fridhaff virugeleet ginn.

Et ass de Rappell all Manöveren, fir de Stau op der Autobunn z'entgoen, mat 3 Punkten an 145 Euro protokolléiert ginn:

AC156 17: Circulation d’un véhicule sur une bande ou une place d’arrêt d’urgence ou sur un accotement d’une auto-route, hormis le cas de force majeure;

AC156 ter13: Inobservation de l’interdiction de faire demi-tour ou marche arrière sur une route pour véhicules auto-moteurs ;