Tëscht Miersch an Angelsbierg koum et e Sonndeg den Owend zu engem méi uergen Accident an der Fielsser Strooss, wéi en Auto an e Bam gerannt ass.

3 Persoune goufen dem CGDIS no blesséiert. Nieft de Rettungsekippe vu Miersch, Lëntgen an aus der Nordstad war och den Ettelbrécker Samus-Noutdokter am Asaz.