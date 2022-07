Déi Gréng Stad hunn d‘Campagne fir d‘Gemengewalen um Méindeg op der Plëss lancéiert.

De gréngen Deputéierte Benoy geet zesumme mat der Conseillère Claudie Reyland am Spëtzekandidaten-Duo an d‘Course. Mam Slogan "Frësche Wand fir ons Stad" wëllen Déi Gréng ënner anerem op eng aner Mobilitéit an aner Wunnforme setzen.