En Drëttel vun alle Jonken am Land, déi tëscht 16 an 24 Joer al sinn, hunn der Fondation Cancer no Waasserpäif gefëmmt.

En Trend, deen als "gesond Alternativ" zum traditionelle Fëmme vun der Zigarett duergestallt gëtt. Wat natierlech medezinesch gesinn d'Strooss net hält. D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert preziséiert duerfir, datt d'Shisha wéi all anert Tubaksprodukt ugesi gëtt an domat och dem Antitubakgesetz ënnerläit, sou datt zum Beispill d'Vente vu Shisha-Produkter u Mannerjäreger komplett verbueden ass. Och den Online-Verkaf vu Shisha-Tubak ass verbueden. Da gëllt e Fëmmverbuet an alle Bistroen an och de Shisha-Baren. Et sief dann an dësem Lokal wier e spezielle Fumoir installéiert, dee vum Santésministère muss autoriséiert gi sinn. All dës Mesurë sollen der Ministesch Lenert no den Accès zu Tubaksprodukter fir Jonker méi schwéier maachen. An d'Fëmme vun der Waasserpäif bréngt natierlech duerch d'Vente vum Tubak Recetten an d'Staatskeess: dat ware fir zejoert Akzisen, déi op ronn 14.800 Kilo verhafte Shisha-Tubak bezuelt gi sinn. Dës Informatioune liwwert d'Ministesch Lenert op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Jeff Engelen.