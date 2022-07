De ganze Juni iwwer huet d'Police am ganze Land Kontrollen am Kader vun der Campagne "Oflenkung um Steier" gemaach.

485 Protokoller, 145 Euro an 2 Punkten, gouf et an deem Kontext a ronn 526, well d'Autospabeieren net an der Rei waren oder aner Onreegelméissegkeete festgestallt goufen. Dat huet d'Police en Dënschdeg de Moie matgedeelt.