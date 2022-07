En Dënschdeg an der Mëttesstonn koum et op der A1 tëscht dem Kierchbierg an dem Sennengerbierg zu engem méi uergen Accident.

Op der Héicht vun der Sortie Kierchbierg hat e Camionneur, deen a Richtung Stad ënnerwee war, d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer, nodeem him e Pneu geplatzt war. De Camion krut de Potto vun engem Autobunnsschëld esou wéi och vun enger Luucht ze paken an ass och an der Mëtt duerch d'Leitplanke gaangen. De Chauffer gouf bei dësem Accident liicht blesséiert. Well de Risiko besteet, datt d'Schëlder an de Luuchtepotto kéinten ëmfalen, huet d'Streck bis a Richtung Stad bis op weider misste gespaart ginn, a Richtung Tréier geet et lues iwwer eng Bunn laanscht, esou den ACL. Eng Alternativ féiert iwwert d'N1/N1a Sandweiler/RP Irgäertchen - Findel an de Sennengerbierg.