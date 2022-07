Mat knapp 30 Joer ass de geléierte Bauingenieur responsabel fir ronn 250 Mataarbechter um Flughafe-Chantier.

Um Bau ze schaffen, ass zu Lëtzebuerg net einfach. Am Wanter ass et dacks ze kal an naass. Am Summer mëttlerweil ëmmer méi waarm. Ma wann de Schantjen zousätzlech zu de Wiederkonditiounen och nach nuets gefouert muss ginn, gëtt vun de Mataarbechter op der Plaz hir vollste Konzentratioun verlaangt.

Am Kader vun eiser Serie Nuetsschicht hu mir de Robin Dolenc eng Nuecht laang mat der Kamera begleet. An um Nuetschantier vun der Pist um Findel gesinn, wat et bedeit, mat manner Visibilitéit, ënnert méi Zäitdrock ze schaffen.

Klickt hei, fir op all d'Episode vun der Serie "Nuetsschicht" op RTL Play ze kommen.