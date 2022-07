De Stolproduzent ArcelorMittal, dee säi Sëtz zu Lëtzebuerg huet, liwwert nees Stolprodukter a Russland.

Des Produkter kommen aus dem betribseegene Wierk am Kasachstan, an deem 35.000 Leit beschäftegt sinn. Et geet an der Haaptsaach em Stol fir de Bausecteur.

D’Liwwerkette war duerch déi russesch Invasioun vun der Ukrain ënnerbrach ginn.

Och wann ArcelorMittal des Nouvelle bis elo net offiziell confirméiert huet, kréie mer vun enger Source, déi dem Stolris nosteet, gesot, dass d’EU-Sanktioune géint Russland net ëmgaangen géingen. Dat géif esou wuel den Akaf vu Matière Première ewéi och vu fäerdege Produkter betreffen.