Hirem Internetsite no ass "Capstone Holdings LTD" um Boulevard Royal an der Stad etabléiert.

D’CSSF warnt virun der Finanzentitéit "Capstone Holdings LTD", déi op hirem Internetsite behaapt, Servicer am Investmentberäich unzebidden. D’Kontrollinstanz vum nationale Finanzsecteur kennt esou eng Firma awer net, an Se hätt op alle Fall och keen Agreement, fir esou Tätegkeeten hei am Land nozegoen.