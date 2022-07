Wéi d'Police schreift, gëtt hien zanter e Mëttwoch (6.7.22) 8 Auer vermësst.

De 14 Joer ale Mickael Teixeira Ferreira ass schlank an ongeféier 1,65 Meter grouss, huet brong Hoer a brong Aen. Hie schwätzt Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch a Portugisesch.

Hien huet warscheinlech ee wäisse Pullover mat engem schwaarze Schrëftzuch, ee groen T-Shirt mat engem Schrëftzuch, eng donkel Jeansbox a schwaarz Schong mat bronge Sträifen an engem wäissen "N" un.

All Informatioune si fir d'Police vun Diddeleng, ënnert der Telefonsnummer (+352) 244 69 1000 oder per Email police.dudelange@police.etat.lu an och iwwert den 113 kënnen Hiweiser un d'Police weidergeleet ginn.