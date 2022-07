De Stater Parquet huet d'Piratepartei en Donneschdeg driwwer informéiert, datt den Untersuchungsriichter mat der Affär saiséiert gëtt.

D'Pirate sinn der Meenung, de Kontrakt vun 2018 tëscht der Bedreiwerfirma an dem Staat wier illegal. Zur där Konklusioun war och e juristeschen Avis komm, deen d'Oppositiounspartei an Optrag ginn hat. De Verdacht vu strofrechtlech-relevanten Interessekonflikter stéing am Raum.