Vum 8. Juli un informéiert d'Santé elo all Freideg iwwert d'Evolutioun vun den Infektiounen.

An 33 Länner an Zone vun der europäescher Regioun goufen am Ganze 5.949 Afepouke-Fäll der ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) gemellt, dovu 5.265 am Labo. An Europa gouf den éischte Fall de 17. Abrëll 2022 registréiert. An 99,6% vun de Fäll huet et sech bei den Infizéierten ëm Männer gehandelt. 42% vun hinnen hunn tëscht 31-40 Joer. D'Majoritéit vun de Mënschen, déi positiv op Afepouke getest goufen, nämlech 69%, hate Symptomer wéi Féiwer, Middegkeet, d'Glidder wéi, Duerchfall, Halswéi, Schüttelfrost oder Iwwelzegkeet.

Bis dato goufen am Grand-Duché 6 Fäll confirméiert (Stand 7. Juli). Keng vun de betraffene Persounen huet missen hospitaliséiert ginn, mellt d'Santé. Ausserdeem géing et keen Zesummenhang tëscht deene 6 Infektioune ginn, si alleguer hätte sech am Ausland ugestach, sou nach de Gesondheetsministère.

Et ass nach emol den Appell un d'Leit, sech virum Virus ze schützen an d'Protektiounsmesuren anzehalen, dat heescht, sech reegelméisseg d'Hänn ze wäschen, kee Bettgezei oder Buedduch mat infizéierte Persounen ze deelen a sech am Fall vu sexuellem Kontakt ze schützen.

Schreiwes vun der Santé

Point sur la variole du singe en Europe et au Luxembourg (08.07.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé À partir du 8 juillet 2022, la Direction de la santé communiquera chaque vendredi une mise à jour sur l'évolution de l'infection par le virus de la variole du singe au Luxembourg.

Jusqu'au 5 juillet 2022, dans 33 pays et zones de la région européenne, un total de 5.949 cas de variole du singe a été signalé aux autorités sanitaires European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) respectivement l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dont 5.265 confirmés en laboratoire (https://monkeypoxreport.ecdc.europa.eu/).

En Europe, le premier cas connu avait une date d'apparition des symptômes le 17 avril 2022. La majorité des cas étaient âgés de 31 à 40 ans (2.214/5.258 - 42%) et de sexe masculin (5.209/5.230 - 99,6%). Parmi les cas dont le statut VIH était connu, 40% (364/917) étaient séropositifs. La majorité des cas présentaient une éruption cutanée (2.684/2.793 - 96,1%) et des symptômes systémiques tels que fièvre, fatigue, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée, frissons, maux de gorge ou céphalées (1.931/2.793 - 69%). Aucun cas n'a été signalé comme étant décédé.

Jusqu'au 7 juillet inclus, 6 cas de variole du singe ont été confirmés au Luxembourg.

Les caractéristiques épidémiologiques et cliniques de ces cas sont très similaires aux cas signalés au niveau européen. Aucun cas n'a été hospitalisé. Les 6 cas n'ont pas de lien épidémiologique entre eux et ont tous été exposés au virus de la variole du singe à l'étranger.

La direction de la santé rappelle qu'il est important de se protéger contre le virus et d'éviter les situations à risque afin de limiter la propagation du virus. Parmi les mesures de protection, il faut se laver les mains régulièrement avec du savon, éviter de partager le linge de lit et les serviettes avec des personnes infectées ou qui ont été en contact avec des personnes infectées, et se protéger en cas de contact sexuel.