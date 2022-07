De CGDIS mellt een Accident an zwee Feier e Freideg de Mëtten an an der Nuecht op e Samschdeg.

Am Tunnel Gousselerbierg a Richtung Fridhaff hat kuerz viru 17 Auer e Freideg en Auto Feier gefaangen. Heibäi gouf kee blesséiert. Tëscht Schrondweiler a Steeën war géint 3.30 Auer e Samschdeg en Accident mat engem Auto. Eng Persoun gouf hei verwonnt. Doriwwer eraus huet zu Péiteng eng Poubelle gebrannt. D'Pompjeeë vu Péiteng waren op der Plaz an et gouf kee blesséiert.