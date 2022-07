Géint 2.30 Auer e Samschdeg de Moie koum et an der Rue de la Liberatioun zu enger Kläpperei, un där méi Leit bedeelegt waren.

Eng Persoun gouf dobäi verwonnt, si hat Schnëttblessuren um Aarm. D'Affer gouf nach op der Plaz versuergt a koum dono an d'Spidol.

Am Kader vun den Ermëttlungen gouf och eng Sich no de méiglechen Täter fonnt an dobäi konnten zwou verdächteg Persounen gestallt ginn. Si goufe protokolléiert an Ermëttlunge géint si lafen.