La porte ouverte de l’Armée luxembourgeoise a eu lieu à la Caserne Grand-Duc Jean à Diekirch en date du 10 juillet 2022. Plus de 16 500 personnes ont profité de l’occasion pour découvrir les lieux et pour s’informer sur l’Armée. Un vaste programme a été proposé aux visiteurs, notamment des démonstrations en collaboration avec d’autres administrations, des concerts, des expositions de matériel et de véhicules et une grande panoplie d’activités pour enfants et pour adultes. Le programme proposé a eu beaucoup de succès auprès des visiteurs et cette journée a permis de constater la proximité entre la population et l'Armée luxembourgeoise. Le Premier ministre, ministre d’État, Monsieur Xavier Bettel, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Monsieur François Bausch se sont également rendus au centre militaire pour visiter les lieux, pour profiter du programme proposé et pour s'échanger avec les visiteurs.