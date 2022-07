Um CR104 bei der Simmerschmelz ass e Sonndeg géint 11.20 Auer e Cyclist aus bis elo nach ongekläerter Ursaach mat sengem Vëlo gefall.

Hie gouf dobäi schwéier blesséiert an huet am Spidol missen noutoperéiert ginn. De Miess- an Erkennungsdéngscht war och op der Plaz.