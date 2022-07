D‘Strukture vum Ona si bal voll, ronn 96 Prozent vun der Kapazitéit ass besat, dat sot den Ausseminister Jean Asselborn de Méindeg de Moien.

Duerchschnëttlech géing eng Persoun méi wéi annerhalleft Joer an esou enger Struktur bleiwen, éier se an eng richteg Wunneng plënnere kann. Duerch de Krich an der Ukrain wier d‘Zuel vun de Leit, déi hei zu Lëtzebuerg an deenen Zenteren ukommen, zolidd geklommen. An der éischter Woch am Mäerz wieren eleng 800 Leit bäikomm, mëttlerweil léich ee bei 10 Persounen d’Woch.

Vill ukrainesch Famillje si jo och bei Privatleit ënnerkomm, ma och do wier sou lues festzestellen, dass d‘Privatpersounen un hir Grenze stoussen an et géifen ëmmer nees Ufroen, och déi Refugiéen an enger Struktur vun der Ona opzehuelen. Et géing ee probéieren, deenen Demanden nozekommen.

Am Laf vum Joer soll dann nach eng Rëtsch aner Foyere fäerdeg ginn, ënnert anerem am fréiere Gebai vum Lëtzebuerger Wort an d‘Weilerbaach soll och nees opgoen. Ronn 600 Persoune mat enger "protection temporaire" wieren dann och ewell bei der Adem ageschriwwen, wéi vill der dovunner aktuell well schaffen, wier awer nach net statistesch erfaasst ginn.