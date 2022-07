"Et sinn honorabel Resultater no 3 Joer Schoulzäit, déi vun der Pandemie an den entspriechenden Restriktiounen bestëmmt gouf."

Esou beschreift den Educatiounsminister Claude Meisch d'Ofschneiden an den Ofschlossexamen dëst Joer an de Lycéeën.

Deemno hunn 75% vun de ronn 3.500 Schüler den Exame gepackt - d'Reussite-Moyenne vun de leschten 10 Joer läit bei 78%. 9% vun de Kandidate sinn duerchgefall.

Am Classique hunn 83% vun de Jonken de Premièresexame gepackt - 2 Punkten manner wéi zejoert.

Am Secondaire Général läit den Taux de Reussite bei nëmmen 68% vun alle Jonken, déi sech fir den Ofschlossexamen presentéiert hunn.

Et bleift dobäi, datt jonk Frae liicht besser hir Secondaires-Etüden ofschléisse wéi d'Männer: d'Reussite bei de Schülerinne läit am Classique bei 84%, bei hire männleche Klassekomerode bei 82% - am Général leien d'Tauxe bei 71 an 64%.

Besonnesch gutt an hiren Examen hunn 116 Studente geschafft, déi d'Mentioun "excellent" kruten - 105 am Classique, 11 am Général.

Examens de fin d'études secondaires 2022 : des taux de réussite en ligne avec ceux des dernières années

Communiqué par : ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Les résultats de la session d'été des examens de fin d'études secondaires 2022 s'inscrivent dans la fourchette des fluctuations observées au cours des dernières années.

Le taux de réussite global de la session d'été s'établit à 75%, contre 76% en 2021 et contre 78% dans la moyenne des 10 années précédentes (entre 2012 et 2021).

« Bien que les candidats de l'examen de fin d'études aient vécu trois années scolaires sous l'influence de la pandémie, leurs résultats sont tout à fait honorables et s'inscrivent dans la continuité des années précédentes. Avec leur diplôme en poche, les élèves sont maintenant bien préparés pour leurs futures études ou leur vie professionnelle. Et ceci grâce à l'engagement de toute la communauté scolaire. », s'est réjoui le ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Claude Meisch.

Remarques

Les résultats en annexe sont ceux de la session d'été 2022 après les épreuves complémentaires. Ils incluent les résultats des lycées publics et des lycées privés qui suivent les programmes luxembourgeois, ceux de la 2e voie de qualification (cours du soir et eBac), ainsi que ceux du Schengen-Lyzeum à Perl.

Les feuillets du fichier Excel présentent séparément les résultats par ordre et section, les résultats des filles et des garçons, les mentions obtenues et des rétrospectives.

Un taux de réussite global de 75 %

Au total, 3 483 candidats se sont présentés aux différents examens de fin d'études secondaires. Le taux de réussite s'élève à 75%, soit 2 612 élèves.

Le taux des ajournements s'établit à 16% (14% en 2021). Le taux des refus s'élève à 9% (9% en 2021).

83 % de réussite à l'enseignement secondaire classique

À l'enseignement secondaire classique, le taux de réussite s'élève à 83% (85% en 2021). Le taux des ajournements s'élève à 11% (10% en 2021).

Le taux des refus s'établit à 6% (5% en 2021).

68% de réussite à l'enseignement secondaire général

À l'enseignement secondaire général, le taux de réussite est de 68% (69% en 2021).

Le taux des ajournements s'établit à 20% (18% en 2021).

Le taux des refus s'élève à 12% (13% en 2021)

Écart entre filles et garçons plus prononcé au général qu'au classique

L'analyse comparative par sexe montre que les filles réussissent légèrement mieux que les garçons à l'enseignement secondaire classique (84% de réussite pour les filles contre 82% pour les garçons).

À l'enseignement secondaire général, le taux de réussite est de 71% en faveur des filles (contre 64% pour les garçons).

Les mentions « excellent »

Le nombre d'élèves qui ont obtenu une mention « excellent » (moyenne égale ou supérieure à 52 points) s'élève à 116 en 2022.

105 élèves l'obtiennent à l'enseignement secondaire classique et 11 à l'enseignement secondaire général.