De CGDIS mellt en Accident mat véier Blesséierter géint 1.15 Auer an der Nuecht op en Dënschdeg.

Hënt zu Suessem war an der Rue de Niederkorn een Auto an eng Rei geparkte Ween gerannt. Niewent de Secouriste vu Suessem-Déifferdeng, Käerjeng, Péiteng an Esch, waren och direkt zwee Samus-Noutdokteren op der Plaz, fir sech ëm déi véier blesséiert Mënschen ze këmmeren.

Scho géint 18.30 Auer gouf et zu Hesper en änlechen Accident, an deem ee Gefier an e puer stationéiert Autoe gefuer war. Hei gouf eng Persoun blesséiert. Op der A13 a Richtung Péiteng gouf et géint 17 Auer zwee Blesséierter, nodeems do e puer Ween net laanschtenee komm waren.