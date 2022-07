Dat zanter dem Ufank vun der Pandemie. Vun dësen hunn d'Betriber awer och en Deel missen zeréckbezuelen.

Ob hei Abuse geschitt wieren, géing de Moment nach iwwerpréift ginn, dat sot de Mëttelstandsminister Lex Delles den Dënschdeg de Moien. Bis ewell wiere just an Eenzelfäll Donnéeën opgefall, déi net gestëmmt hätten. Do wier een am Kontakt mat de concernéierte Betriber, déi missten dann eventuell d’Aiden zeréckbezuelen.

D’lescht Joer hätten dann esou vill mëttelstänneg Betriber eng "Autorisation d’Etablissement" ugefrot wéi ni virdrun, et hätt een eng Hausse vu ronn 12% par Rapport zu 2020 festgestallt. Déi meeschte vun de ronn 12.600 Autorisatiounsdemandë gouf et dobäi am Beräich vum Commerce. Dobäi war och festzestellen, dass liicht méi Männer ewéi Fraen eng Entreprise opmaachen.

En date du 12 juillet 2022, le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, a présenté le bilan 2021 de la Direction générale des classes moyennes. Dans le contexte d'une volonté de transparence et d'optimisation, différentes statistiques concernant les autorisations d'établissement ainsi que les aides étatiques sont publiées annuellement.

À l'instar d'une année 2020 profondément marquée par les conséquences économiques de la pandémie de la COVID-19, le secteur des classes moyennes a également connu en 2021 des répercussions sur son développement économique. Dans ce contexte, la Direction générale des classes moyennes a accompagné les entreprises et les indépendants à travers différentes mesures de soutien, notamment plusieurs aides directes non remboursables ainsi qu'une avance remboursable. La Direction générale des classes moyennes a versé dans ce contexte environ 271 millions d'euros d'aides et a traité 29.381 dossiers en 2021. Malgré cet impact, la durée de traitement des demandes d'autorisation d'établissement a été réduite. Le bilan 2021 indique ainsi que la durée de traitement équivaut en moyenne à 8,6 jours (contre 9,8 en 2020). Cette tendance positive se confirme lors du premier semestre 2022 avec une durée de traitement de 7,5 jours.

Il s'avère en outre que les demandes en matière d'autorisations d'établissement ont enregistré un nombre record en 2021, ce qui souligne l'attractivité du marché luxembourgeois. En effet, un total de 12.580 demandes d'autorisation a ainsi pu être constaté en 2021 (contre 11.245 en 2020). 64,2% des demandes concernent le secteur du commerce (63,4% en 2020), 31,2% le secteur de l'artisanat (32,2% en 2020) et 4,6% l'exercice d'une profession libérale (4,4% en 2020).

Cette dynamique positive se manifeste également dans le domaine des certificats de déclaration préalable. Les activités d'entreprises artisanales transfrontalières qui ne sont pas établies au Luxembourg, mais qui y prestent des services, sont soumises à une déclaration préalable donnant lieu à un tel certificat. 4.897 certificats ont été émis en 2021 contre 4.663 en 2020.

Concernant les aides à l'investissement «classiques», telles que prévues dans la loi relative au régime d'aides en faveur des PME, force est de constater que le nombre des demandes et les montants accordés se sont maintenus à un niveau élevé (1.204 demandes en 2021 contre 1.273 en 2020 ; 21.846.431 euros en 2021 contre 22.048.446 euros en 2020).

Le ministre des Classes moyennes a souligné dans ce contexte que «la Direction générale des classes moyennes ne s'est pas limitée à épauler le secteur à court terme dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, mais elle a également réussi à accomplir ses tâches traditionnelles, telles que le traitement des dossiers en matière d'autorisations d'établissement ou l'assistance aux entreprises dans le financement de leurs projets d'investissement, tout en améliorant l'efficacité et la rapidité de ses travaux. La durée de traitement des demandes d'autorisation d'établissement a ainsi été réduite en 2021. La Direction générale des classes moyennes continuera de veiller à ce qu'un cadre propice à la création et au développement des PME soit maintenu ».