D’Haaptiddi vun dësem ass, datt d’Schüler aus dem Klassesall erausginn an op d’Plaz, an den Zentrum vun der Demokratie.

De Marc Schoentgen

"Hei ass d’Observatioun wichteg. Ech kommen an e Gebai eran, wou ech normalerweis net hikommen. Ech observéieren eng Audienz hei an engem richtege Geriichtssall. Dat, wat ech aus der Tëlee villäicht kennen, wat awer ganz anescht hei zu Lëtzebuerg a Wierklechkeet ass. Et ass en anert erliewe vun deem, wat geschitt an domat versteet een et besser. An et hëlt een och méi mat, wéi wann dat nëmme reng theoretesch ass, well et jo awer eppes ganz Abstraktes a Komplizéiertes ka sinn. Mir probéieren déi Barrièren ze iwwerwannen.", erkläert den Direkter vum Zentrum fir politesch Bildung, de Marc Schoentgen.



Déi jonk Schüler vu 15 Joer u kommen an der Cité Judicaire ënner anerem mat Riichter, Affekoten oder Greffieren a Kontakt a bei Rollespiller léiere si, eng Argumentatioun opzebauen.



Zanter Enn zejoert leeft de Projet an et ginn eemol d’Woch Klassen empfaangen. Bis elo hunn an 20 Ateliere 420 Schüler deelgeholl an et gëtt schonn driwwer nogeduecht, d’Iddi weider auszebauen. Dat och an enger adaptéierter Form fir den non-formale Beräich, also zum Beispill a Jugendhaiser oder Foyeren.