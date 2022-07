Géint 15.30 Auer koum et zu Miedernach zu engem Accident, bei deem eng Persoun blesséiert ginn ass.

Aus nach ongekläerter Ursaach ass en Automobilist an e Container vun engem Camion, deen zu Miedernach an der Rue de la Larochette bei engem Chantier stoung, gerannt. Dobäi gouf en Aarbechter schwéier verwonnt. D'Strooss vu Miedernach a Richtung Fiels huet dowéinst misste gespaart ginn. Eng Deviatioun gouf ageriicht, ma dësen Tëschefall huet fir Problemer am Trafic gesuergt. D'ITM gouf op d'Plaz geruff.