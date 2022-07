Domadder kann d'Police elo Leit, déi sech an Agäng vu Gebaier ophalen, vun där Plaz ewechhuelen.

D'Gesetz fir de "Platzverweis" oder nach "Garantie d'accès" gouf en Dënschdeg den Owend an der Chamber mat de Stëmme vun der Majoritéit an de Piraten ugeholl. D'CSV an d'ADR hu sech enthalen, hinne geet de Projet net wäit genuch. Just déi Lénk hunn dogéint gestëmmt. Hei géinge Leit um Bord vun der Gesellschaft viséiert a stigmatiséiert ginn.

Leit, déi d'Aganksdier vun ëffentlech accessibele Gebaier blockéieren, ouni eng Gefor duerzestellen, kënnen also an Zukunft vun der Police mat Gewalt fortgeholl ginn, wa si net fräiwëlleg fort ginn.