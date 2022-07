Am Kader vum 70 Joer ale Bestoe vun der Communauté Européene du Charbon et de l'Acier, war d'EU-Kommissioun e Mëttwoch op Visitt zu Lëtzebuerg.

Anniversaire CECA / Reportage Claudia Kollwelter

1952, also viru 70 Joer war am Sall vum Stater Gemengerot um Knuedler déi éischt Sëtzung vun der CECA, der Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Am Kader vun deem Anniversaire war e Mëttwoch d'EU-Kommissioun op Visitt zu Lëtzebuerg an hat hir Sëtzung genee an deem Sall vun der Gemeng Lëtzebuerg.

Nodeems d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen am Palais vum Grand-Duc empfaange gouf, ass et eriwwer op de Knuedler gaangen - laanscht de grousse Chantier bis bei d'Gemeng, wou de Premier Xavier Bettel an d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer op d'europäesch Invitéeë gewaart hunn. Ënnerwee huet d'EU-Kommissiounspresidentin iwwregens spontan eng Schoulklass vu Miersch begéint, déi du bis mat virun d'Gemeng komm ass a mat Bettel, von der Leyen a Polfer mol Selfië gemaach huet.

Am Entréeshal vun der Gemeng sinn am Kader vum 70. Anniversaire vun der CECA eng Partie Fotoen ausgestallt, déi zréck un déi 1. Sëtzung vun der CECA erënneren, déi nom 2. Weltkrich gegrënnt gouf, fir d'Produktioun vu Kuel a Stol an Europa ze reguléieren. Et ass d'CECA gewiescht, déi och de Wee fräigemaach huet, fir en Integratiounsprozess aus deem 1993 dunn d'Europäesch Unioun ervir gaangen ass. De Premier Xavier Bettel huet betount, datt een net vergiesse soll, datt Lëtzebuerg ebe bei där Gebuertsstonn dobäi war an d'Lydie Polfer huet ënnerstrach, datt et den Ufank vun engem grousse Changement war.

Uschléissend war dann d'Sëtzung vun der EU-Kommissioun, déi all Woch zesumme kënnt, mä dëst Kéier dann ebe méi ongewinnt am Sall vum Gemengerot, deen iwwregens dofir extra amenagéiert gouf, wéi deemools mat Blummen a sou weider.

No der Sëtzung gëtt och nach eng Gedenkplack an der Gemeng ageweit an d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen wäert sech an d'gëllent Buch vun der Stad Lëtzebuerg androen. Um Mëttwochmëtteg invitéiert de Premier dann op e Mëttegiessen, ier d'Kommissioun dann nach fir den Ofschloss vum Dag bei d'Cour de comptes empfaange gëtt.