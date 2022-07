8 nei Petitioune sinn um Site vun der Chamber online, déi bis den 23. August op d'mannst 4.500 Ënnerschrëfte brauchen, fir dass et zu engem Debat kënnt.

Fir Menagen, déi amgaange si mat bauen, z'entlaaschten, soll den Taux vun der TVA op 3 Prozent erofgesat ginn. Dat temporär, well aktuell d'Präisser vum Baumaterial séier klammen, fuerdert ee Petitionär.

Dat de Pass 10 Joer amplaz just 5 valabel wier, wier am Sënn vun der Nohaltegkeet, schreift e weidere Petitionär. Eng weider Persoun fuerdert, datt jiddereen, och Frontalieren, 2 Deeg Homeoffice pro Dag solle kréien. Dës géif d'Deplacementer limitéieren an de Impakt op d'Ëmwelt erofsetzen.

Dann ass nach eng Petitioun ugeholl ginn, déi en nationale Plang fir d'Ëmsetzung vum Déiereschutz fuerdert an eng, déi fuerdert, datt Fraen, déi an engem Traitement vu kënschtlecher Befruchtung dra sinn, e Krankeschäi solle kréien.

Iwwersiicht vun den neie Petitiounen

2400: Augmentation temporaire du montant total de la faveur fiscale résultant de l'application du taux super-réduit de 3 % pour les nouvelles constructions de 50.000 EUR à 150.000 EUR

2397: Pass 10 Joer valabel

2392: Permis de conduire - Fahrerlaubnisrecht -. Gegenseitige länderübergreifende Anerkennung der Führerscheinerweiterungen - B196 (Deutschland) und B100 (Luxemburg)

2391: Établir des procédures d'enquête médico-légales professionnelles obligatoires dans tous les cas signalés d'abus d'enfants.

2386: Abolition du Conseil de Sécurité de l'ONU

2384: 2 jours de télétravail par semaine pour tous, y compris les frontaliers

2382: Fir en nationale Plang fir d'Ëmsetzung vum Déiereschutzgesetz

2381: Pour l'absence et protection des salariés (Femmes ou hommes) recouvrant à la procréation médicale assistée (PMA) Fir de Fraen en Congé de maladie ze erméiglechen am Zesummenhang mam Traitement vun der kënstlecher Befruchtung

Ënnerschreiwe kann een op petitiounen.lu.