En date du 13 juillet 2022, la Chambre des députés a adopté la loi portant organisation de l'établissement public "Média de service public 100,7". Cette loi a pour finalité de renforcer la radio luxembourgeoise de service public en adaptant son cadre légal aux standards internationaux contemporains. Originairement un service de radiodiffusion socioculturelle, le média 100,7 voit ainsi sa vocation confirmée en véritable service public appelé à favoriser le lien social et à fédérer le public tout en tenant compte des diversités présentes dans notre société. Grâce à la précision de ses missions, la modernisation de sa gouvernance et la pérennisation de son financement, le média 100,7 dispose dorénavant des outils nécessaires pour remplir au mieux les fonctions clés qu’assure un média de service public contemporain pour la vie citoyenne. Ainsi, le service public est désormais appelé à concevoir un programme généraliste d'information, de culture et de divertissement. Le programme devra par ailleurs continuer à refléter les valeurs du service public par une couverture médiatique objective, indépendante, pluraliste, promouvant les valeurs démocratiques, en particulier le respect des droits humains. Figurent parmi les autres mesures prévues par la loi notamment: Une indépendance renforcée

En tant qu’établissement public indépendant doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et administrative, le média 100,7 devra s'organiser de manière à garantir son autonomie et son indépendance vis-à-vis des différentes entités sociales, économiques et politiques en ce qui concerne les décisions éditoriales. En outre, le conseil d'administration pourra lui-même choisir les six membres indépendants représentant la société civile et désigner le membre assumant la présidence parmi ses membres. Une consultation du public

La radio mettra en place un conseil des auditeurs qu’elle consultera pour des questions relatives au programme, à son évaluation ou aux nouveaux projets. Elle met en outre en place un mécanisme permanent interne de traitement de tout retour du public sur sa programmation et ses contenus. Un accent sur le contenu produit par la radio

La publicité restera interdite sur les ondes et sur le site Internet, bien que le parrainage continue à être autorisé sous certaines conditions strictes. Une garantie du financement pluriannuel

Les missions du média 100,7 se voient assorties d’un financement approprié, pluriannuel et stable et dont le montant devra être fixé dans une convention conclue pour une durée de cinq ans au moins.