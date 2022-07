Dat entspriechend Gesetz gouf e Mëttwoch mat breeder Majoritéit an der Chamber ugeholl. Just d'adr huet dogéint gestëmmt.

D'Residenzklausel bei de Gemengewale gëtt ofgeschaaft an d'Delaien, fir sech als Auslänner anzeschreiwen, gi gekierzt. Dat deementspriechend Gesetz gouf e Mëttwoch den Owend mat breeder Majoritéit an der Chamber ugeholl. Just d'adr huet dogéint gestëmmt. Bis ewell gouf et eng Residenzklausel vu 5 Joer, fir kënnen un de Walen deelzehuelen. Elo dierf een direkt bei de Gemengewale seng Stëmm ofginn, et muss ee sech awer nach ëmmer aschreiwen, elo spéitstens 55 Deeg virun de Walen. Et bleift awer dobäi, datt ee muss 6 Méint an enger Gemeng wunnen, fir sech fir d'Walen opzestellen.

An deem selwechte Gesetz gëtt och d'Iwwerwaachungsmissioun vun der Medienautoritéit ALIA bei de Walen definéiert. Op Ufro vun CSV gouf doriwwer eenzel ofgestëmmt, hei gouf et just eng Majoritéit vu 35 Stëmmen.