D'Gemeng Stroossen ënnerstëtzt eng ekologesch a sécher Manéier, fir d'Kanner an d'Schoul ze bréngen.

Zesumme mat der Maison Relais, der a.s.b.l. ProVelo an dem Kima-Bündnis Lëtzebuerg huet d'Administratioun vun der Gemeng Stroossen en neie Pilote Projet op d'Bee gesat.

Déi lescht zwou Woche si Kanner tëscht néng a siwe Joer, déi an de Citéë Peschter 1-4 wunnen a mam Vëlo an d'Schoul gefuer sinn, vu ProVelo a vum Klima-Bündnis Lëtzebuerg begleet ginn. De But war, e séchere Wee fir Kanner um Vëlo vun de Citéë bis an d'Schoul ze schafen.

D'Kanner konnten nämlech op dës Aart a Weis de Wee besser kenne léieren a bäibruecht kréien, wéi ee sech un de Code de la Route hält.

Et wäert dëse Summer beschwat ginn, ob esou eng Begleedung wäert kënnen dauerhaft aféieren an souguer erweideren, fir datt een och Kanner, déi méi wäit fort wunnen, kéint um Vëlo ënnerstëtzen.