D'Lotterie Nationale huet zejoert en Rekordëmsaz vun 126,9 Milliounen Euro gemaach, e Plus vu 14% par Rapport zum Joer virdrun.

Dat geet aus engem Communiqué vun der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ervir. D'Oeuvre huet 2021 iwwerdeems net just deene gehollef, déi ënnert der Pandemie gelidden hunn oder den Iwwerschwemmunge vu Mëtt Juli zejoert, mä huet och eng ganz Partie Projete lancéiert.

28 Millioune sinn zejoert un d'Beneficiaire vun der Oeuvre gaangen, wat e Plus vun 29 Prozent par Rapport zu 2020 ass.

2021 était une année très intense à tous les niveaux. La pandémie du Covid-19 était toujours au centre des préoccupations de la société civile et a encore sensiblement marqué aussi bien l'action de l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte que celle de la Loterie Nationale.

Malgré ces circonstances, la Loterie a su renouer avec la croissance en 2021. Quant à l’Œuvre, elle a également réussi à déployer un niveau d'activité extrêmement élevé au cours de l'année écoulée.

La Loterie Nationale a clôturé 2021 avec un chiffre d’affaires record de 126,9 millions €, en progression de 14% par rapport à 2020. Ses joueurs ont remporté sensiblement plus de gains qu’en 2020 puisque 72 millions d’euros ont été remportés, soit 19% de plus qu’au cours de l’exercice précédent. Les résultats de la Loterie Nationale confortent la pertinence de sa vision stratégique, qui s’appuie sur quatre piliers : le développement d’une offre de jeux en adéquation avec les attentes des joueurs ; une amélioration et un contrôle continu de sa qualité ; une modernisation (digitalisation) et une diversification de ses jeux et services ; et une conscience aigüe de sa responsabilité sociétale, particulièrement en matière de jeu responsable.

Fidèle à ses origines, la Loterie Nationale continuera d’incarner un modèle solidaire par la redistribution de l’intégralité de ses bénéfices à des projets servant l’intérêt général à travers l’Œuvre.

En 2021, l’Œuvre a non seulement soutenu ceux qui avaient besoin d’une aide urgente parce qu’ils ont souffert des effets de la pandémie ou des inondations de la mi-juillet, mais elle a également mis en place des projets qui la consolident dans son organisation, lui procurent durabilité et visibilité et l’aident à tenir ainsi qu’à développer ses engagements futurs.

Le montant total des aides allouées par l’Œuvre aux bénéficiaires en 2021 s’élève à 28.042.538,24 € ce qui constitue une augmentation de 29.37 % par rapport à l’année 2020.

Ce montant se répartit comme suit :

quotes-parts légales pour un montant total de 12.006.961,26 € versées au Fonds National de Solidarité (8.004.640,84 €) et aux offices sociaux (4.002.320,42 €) (= 50 % du résultat net) aides récurrentes pour un montant total de 5.241.340 € (= 21,8 % du résultat net) allouées à 6 institutions bénéficiaires ainsi qu’au Fonds de secours des Luxembourgeois victimes de la guerre 1940-1945 et au Fonds de secours pour les Luxembourgeois à Bruxelles aides ponctuelles pour un montant total de 10.794.236,98 €, constituant une hausse de 5.476.196,98 € (+ 102,97 %) allouées à 217 projets (+ 87 par rapport à 2020), projets

soumis de manière spontanée par les différents acteurs du secteur associatif ;

suite à des appels à projets ou initiatives lancées par l’Œuvre tels que les appels à projets « ACTiON Jeunes – bien vivre la pandémie », « Re-stART – Bourse d’encouragement pour artistes sinistré.e.s suite aux inondations » de juillet 2021 et la plateforme « CLICHÉs – Sociétés en migration » ;

suite à des initiatives récurrentes de l’Œuvre dans le domaine de la culture et budgétisées en avance telles que le fonds « stART-up », le fonds « prix culture et création » et les formations pour artistes et créatifs au sein de la House of Training.

Tous ces chiffres reflètent très bien le rôle important que l’Œuvre joue dans la société civile au Luxembourg et ceci depuis plus de 75 ans.

En plus des bilans et chiffres financiers respectifs de l’Œuvre et de la Loterie Nationale, nous vous invitons à découvrir dans le présent rapport annuel les portraits de quelques bénéficiaires que nous avons eu le plaisir de soutenir au courant de l’année 2021.

