Pour la semaine du 4 au 10 juillet, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué de 5.741 à 5.616 (-2%). Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 4 au 10 juillet est passé de 14.201 à 14.293. 54 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 53 pour la semaine d’avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 3.262. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité. En date du 10 juillet, le nombre d'infections actives a augmenté à 11.652 par rapport à 10.504 au 3 juillet et le nombre de personnes guéries est passé à 259.768 (par rapport à 255.305). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 40,7 ans. Pour la semaine du 4 au 10 juillet, 5 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L’âge moyen des personnes décédées est de 64 ans. Dans les hôpitaux, 28 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, contre 19 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a diminué de 1 à 0. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 58 ans. Taux de positivité et taux d’incidence Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 1,00 (1,01 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 40,43% à 39,29%. Le taux d'incidence a diminué à 870 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 890 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente. Les réinfections ainsi que les autotests certifiés ont été inclus dans le calcul des taux d’incidence. Comparé à la semaine précédente, le taux d’incidence augmente chez les 0-4 ans (+25%) ainsi que chez les 75-79 ans (+47%) et les 85-89 ans (+70%). Une légère diminution est enregistrée dans les groupes d’âge entre 5 et 75 ans (réduction de 2% chez les 5-75 ans). Le taux d’incidence le plus bas est enregistré chez les 90+ ans (467 cas pour 100.000 habitants), alors que le taux d’incidence le plus élevé est enregistré chez les 45-49 ans (1.620 cas pour 100.000 habitants). Contaminations Avec le nombre de cas qui reste élevé, il est difficile d’appeler, revoir et déterminer la source probable de contamination, la proportion des cas positifs des résidents qui avaient voyagé pendant les 14 jours avant la date du résultat pour les cas de la semaine écoulé. Vaccinations : point de situation Pour la semaine du 4 juillet au 10 juillet 2022, 1.972 doses ont été administrées : 50 personnes ont reçu une première dose, 73 ont reçu une deuxième dose, 512 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 1.334 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 3 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 11 juillet à 1.286.959. 474.091 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,8% par rapport à la population vaccinable (donc la population 5+). «Impf-Bus on tour» Les passages du «Impf-Bus on tour» sont communiqués sur www.impfen.lu. À noter que la vaccination se fait sans rendez-vous (carte d’identité et carte CNS obligatoires). Le type de vaccination proposée est la primovaccination et le booster (dose de rappel). Centre de vaccination Hall Victor Hugo Une 4e dose de vaccin contre la COVID-19 peut désormais être administrée chez les personnes ayant un âge de 70 ans et plus, ainsi que pour les personnes vulnérables sur recommandation écrite de leur médecin et présentant un facteur de risque de forme grave de COVID-19. À cette occasion, le centre de vaccination Victor Hugo est ouvert exceptionnellement entre le 12 et le 30 juillet. Les personnes désireuses de se faire vacciner sont en outre appelées de profiter des facultés de vaccination offertes par les cabinets de ville, les officines de pharmacies et le bus de vaccination. La liste de toutes ces possibilités de vaccination peut être consultée sur le site web suivant: www.impfen.lu L’évolution des variants Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/en/publications-en/. Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2 Dorénavant, la fréquence d’échantillonnage des eaux usées sera réduite à une analyse par semaine. Par conséquent, les résumés de la situation seront communiqués tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines. L’ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.